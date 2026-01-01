Bugünkü Accenture xStock Fiyatı

Bugünkü Accenture xStock (ACNX) fiyatı $ 271,43 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut ACNX / USD dönüşüm oranı ACNX başına $ 271,43 şeklindedir.

Accenture xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 267.179 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,92 ACNX şeklindedir. Son 24 saat içinde ACNX, $ 269,39 (en düşük) ile $ 272,16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 285,96 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 229,44 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ACNX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Accenture xStock (ACNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 267,18K$ 267,18K $ 267,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,61M$ 23,61M $ 23,61M Dolaşım Arzı 989,92 989,92 989,92 Toplam Arz 87.493,99574676035 87.493,99574676035 87.493,99574676035

Şu anki Accenture xStock piyasa değeri $ 267,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ACNX arzı 989,92 olup, toplam arzı 87493.99574676035. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,61M.