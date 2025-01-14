ACHI INU Fiyatı (ACHI)
Bugün için canlı ACHI INU (ACHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 40.91K USD. ACHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ACHI INU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.12K USD
- Gün içindeki ACHI INU fiyat değişimi +29.80%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, ACHI INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ACHI INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ACHI INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ACHI INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+29.80%
|30 Gün
|$ 0
|+25.17%
|60 Gün
|$ 0
|-65.93%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ACHI INU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.92%
+29.80%
+12.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.
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