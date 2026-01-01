Bugünkü AdZilla Fiyatı

Bugünkü AdZilla (ADZILLA) fiyatı $ 0,00021035 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut ADZILLA / USD dönüşüm oranı ADZILLA başına $ 0,00021035 şeklindedir.

AdZilla, şu anda piyasa değeri açısından $ 210.331 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M ADZILLA şeklindedir. Son 24 saat içinde ADZILLA, $ 0,00020832 (en düşük) ile $ 0,00021505 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00039142 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011699 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADZILLA, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde -%3,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AdZilla (ADZILLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 210,33K$ 210,33K $ 210,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,33K$ 210,33K $ 210,33K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.931.184,601846 999.931.184,601846 999.931.184,601846

Şu anki AdZilla piyasa değeri $ 210,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ADZILLA arzı 999,93M olup, toplam arzı 999931184.601846. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,33K.