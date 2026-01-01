Bugünkü Aeonix Network Fiyatı

Bugünkü Aeonix Network (ONIX) fiyatı $ 0.00150836 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut ONIX / USD dönüşüm oranı ONIX başına $ 0.00150836 şeklindedir.

Aeonix Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 21,031 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 13.94M ONIX şeklindedir. Son 24 saat içinde ONIX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.267455 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00083687 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ONIX, son bir saatte -- ve son 7 günde +0.23% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aeonix Network (ONIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21.03K$ 21.03K $ 21.03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 70.89K$ 70.89K $ 70.89K Dolaşım Arzı 13.94M 13.94M 13.94M Toplam Arz 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Şu anki Aeonix Network piyasa değeri $ 21.03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ONIX arzı 13.94M olup, toplam arzı 47000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 70.89K.