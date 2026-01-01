Bugünkü affine Fiyatı

Bugünkü affine (SN120) fiyatı $ 13,86 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut SN120 / USD dönüşüm oranı SN120 başına $ 13,86 şeklindedir.

affine, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.858.186 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,94M SN120 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN120, $ 13,59 (en düşük) ile $ 14,04 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 30,83 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 13,56 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN120, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%6,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

affine (SN120) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,86M$ 26,86M $ 26,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,86M$ 26,86M $ 26,86M Dolaşım Arzı 1,94M 1,94M 1,94M Toplam Arz 1.939.268,26932666 1.939.268,26932666 1.939.268,26932666

Şu anki affine piyasa değeri $ 26,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN120 arzı 1,94M olup, toplam arzı 1939268.26932666. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,86M.