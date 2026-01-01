Bugünkü Agent Vilady TV Fiyatı

Bugünkü Agent Vilady TV (VILADY) fiyatı $ 0,00669479 olup, son 24 saatte % 1,10 değişim gösterdi. Mevcut VILADY / USD dönüşüm oranı VILADY başına $ 0,00669479 şeklindedir.

Agent Vilady TV, şu anda piyasa değeri açısından $ 66.798 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,98M VILADY şeklindedir. Son 24 saat içinde VILADY, $ 0,00664901 (en düşük) ile $ 0,00676953 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01562303 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00658637 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VILADY, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%1,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agent Vilady TV (VILADY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 66,80K$ 66,80K $ 66,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 66,80K$ 66,80K $ 66,80K Dolaşım Arzı 9,98M 9,98M 9,98M Toplam Arz 9.977.626,812321411 9.977.626,812321411 9.977.626,812321411

Şu anki Agent Vilady TV piyasa değeri $ 66,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VILADY arzı 9,98M olup, toplam arzı 9977626.812321411. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 66,80K.