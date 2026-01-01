Bugünkü Agok Fiyatı

Bugünkü Agok (AGOK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut AGOK / USD dönüşüm oranı AGOK başına -- şeklindedir.

Agok, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.413,6 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,53M AGOK şeklindedir. Son 24 saat içinde AGOK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00240868 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGOK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agok (AGOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,41K$ 14,41K $ 14,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,41K$ 14,41K $ 14,41K Dolaşım Arzı 999,53M 999,53M 999,53M Toplam Arz 999.528.852,0331513 999.528.852,0331513 999.528.852,0331513

