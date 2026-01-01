Bugünkü AI Dev Agent Fiyatı

Bugünkü AI Dev Agent (AIDEV) fiyatı $ 0,00056292 olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut AIDEV / USD dönüşüm oranı AIDEV başına $ 0,00056292 şeklindedir.

AI Dev Agent, şu anda piyasa değeri açısından $ 43.726 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 77,68M AIDEV şeklindedir. Son 24 saat içinde AIDEV, $ 0,00056286 (en düşük) ile $ 0,00056384 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00782371 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013484 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIDEV, son bir saatte -- ve son 7 günde -%6,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AI Dev Agent (AIDEV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,73K$ 43,73K $ 43,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 225,17K$ 225,17K $ 225,17K Dolaşım Arzı 77,68M 77,68M 77,68M Toplam Arz 400.000.000,0 400.000.000,0 400.000.000,0

