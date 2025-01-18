AI VERTEX by Virtuals Fiyatı (VERTEX)
Bugün için canlı AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 190.72K USD. VERTEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AI VERTEX by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.97K USD
- Gün içindeki AI VERTEX by Virtuals fiyat değişimi -29.44%
- Dolaşımdaki arz: 960.00M USD.
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Gün içerisinde, AI VERTEX by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AI VERTEX by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AI VERTEX by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AI VERTEX by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-29.44%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AI VERTEX by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.24%
-29.44%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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