Bugünkü ai16zeliza Fiyatı

Bugünkü ai16zeliza (ELIZA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut ELIZA / USD dönüşüm oranı ELIZA başına -- şeklindedir.

ai16zeliza, şu anda piyasa değeri açısından $ 180.914 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 961,06M ELIZA şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04357783 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZA, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde +%10,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ai16zeliza (ELIZA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 180,91K$ 180,91K $ 180,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 180,91K$ 180,91K $ 180,91K Dolaşım Arzı 961,06M 961,06M 961,06M Toplam Arz 961.063.259,63 961.063.259,63 961.063.259,63

Şu anki ai16zeliza piyasa değeri $ 180,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELIZA arzı 961,06M olup, toplam arzı 961063259.63. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 180,91K.