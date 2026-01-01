Bugünkü aibeats Fiyatı

Bugünkü aibeats (AIBEATS) fiyatı $ 0,0000217 olup, son 24 saatte % 1,50 değişim gösterdi. Mevcut AIBEATS / USD dönüşüm oranı AIBEATS başına $ 0,0000217 şeklindedir.

aibeats, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.702 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B AIBEATS şeklindedir. Son 24 saat içinde AIBEATS, $ 0,0000212 (en düşük) ile $ 0,00002252 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010246 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002111 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIBEATS, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%7,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aibeats (AIBEATS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,70K$ 21,70K $ 21,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,70K$ 21,70K $ 21,70K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

