AInalyzr Fiyatı (AINAL)
Bugün için canlı AInalyzr (AINAL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.71K USD. AINAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AInalyzr Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 79.35K USD
- Gün içindeki AInalyzr fiyat değişimi -78.06%
- Dolaşımdaki arz: 943.82M USD.
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Gün içerisinde, AInalyzr / USD fiyat değişimi, $ -0.00010444580718156.
Son 30 gün içerisinde, AInalyzr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AInalyzr / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AInalyzr / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00010444580718156
|-78.06%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AInalyzr fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-14.03%
-78.06%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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