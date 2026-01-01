Bugünkü Ainara Fiyatı

Bugünkü Ainara (AINARA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,44 değişim gösterdi. Mevcut AINARA / USD dönüşüm oranı AINARA başına -- şeklindedir.

Ainara, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.021 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M AINARA şeklindedir. Son 24 saat içinde AINARA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AINARA, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde +%4,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ainara (AINARA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,02K$ 61,02K $ 61,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,02K$ 61,02K $ 61,02K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.846.252,171235 999.846.252,171235 999.846.252,171235

Şu anki Ainara piyasa değeri $ 61,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AINARA arzı 999,85M olup, toplam arzı 999846252.171235. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,02K.