AIOZ Network Fiyatı (AIOZ)
Bugün için canlı AIOZ Network (AIOZ) fiyatı, 0.914989 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.05B USD. AIOZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AIOZ Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.23M USD
- Gün içindeki AIOZ Network fiyat değişimi -1.20%
- Dolaşımdaki arz: 1.15B USD.
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Gün içerisinde, AIOZ Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0111843704415853.
Son 30 gün içerisinde, AIOZ Network / USD fiyat değişimi, $ -0.1099642015.
Son 60 gün içerisinde, AIOZ Network / USD fiyat değişimi, $ +0.2806434131.
Son 90 gün içerisinde, AIOZ Network / USD fiyat değişimi, $ +0.42713262857544204.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0111843704415853
|-1.20%
|30 Gün
|$ -0.1099642015
|-12.01%
|60 Gün
|$ +0.2806434131
|+30.67%
|90 Gün
|$ +0.42713262857544204
|+87.55%
En güncel AIOZ Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.10%
-1.20%
-20.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AIOZ Network is a DePIN for Web3 AI, Storage and Streaming. AIOZ empowers a faster, secure and decentralized future. Powered by a global network of DePINs, AIOZ rewards you for sharing your computational resources for storing, transcoding, and streaming digital media content and powering decentralized AI computation.
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|1 AIOZ / AUD
A$1.48228218
|1 AIOZ / GBP
￡0.75029098
|1 AIOZ / EUR
€0.88753933
|1 AIOZ / USD
$0.914989
|1 AIOZ / MYR
RM4.1174505
|1 AIOZ / TRY
₺32.46380972
|1 AIOZ / JPY
¥144.17481673
|1 AIOZ / RUB
₽94.01511975
|1 AIOZ / INR
₹79.27464696
|1 AIOZ / IDR
Rp14,999.81727216
|1 AIOZ / PHP
₱53.65495496
|1 AIOZ / EGP
￡E.46.21609439
|1 AIOZ / BRL
R$5.57228301
|1 AIOZ / CAD
C$1.30843427
|1 AIOZ / BDT
৳111.21691295
|1 AIOZ / NGN
₦1,418.58064582
|1 AIOZ / UAH
₴38.7955336
|1 AIOZ / VES
Bs48.494417
|1 AIOZ / PKR
Rs255.0074343
|1 AIOZ / KZT
₸485.91405834
|1 AIOZ / THB
฿31.76841808
|1 AIOZ / TWD
NT$30.25868623
|1 AIOZ / CHF
Fr0.83263999
|1 AIOZ / HKD
HK$7.11861442
|1 AIOZ / MAD
.د.م9.20478934