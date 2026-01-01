Bugünkü Aircoin Fiyatı

Bugünkü Aircoin (AIRCOIN) fiyatı $ 0,00153768 olup, son 24 saatte % 3,36 değişim gösterdi. Mevcut AIRCOIN / USD dönüşüm oranı AIRCOIN başına $ 0,00153768 şeklindedir.

Aircoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.542.580 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,50M AIRCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde AIRCOIN, $ 0,00150658 (en düşük) ile $ 0,0017831 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00257008 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIRCOIN, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde +%45,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aircoin (AIRCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Dolaşım Arzı 998,50M 998,50M 998,50M Toplam Arz 998.499.917,628129 998.499.917,628129 998.499.917,628129

Şu anki Aircoin piyasa değeri $ 1,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIRCOIN arzı 998,50M olup, toplam arzı 998499917.628129. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,54M.