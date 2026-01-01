Bugünkü Airi Virtual Companion Fiyatı

Bugünkü Airi Virtual Companion (AIRI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,44 değişim gösterdi. Mevcut AIRI / USD dönüşüm oranı AIRI başına -- şeklindedir.

Airi Virtual Companion, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.652,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,29M AIRI şeklindedir. Son 24 saat içinde AIRI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIRI, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%2,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Airi Virtual Companion (AIRI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,65K$ 6,65K $ 6,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,65K$ 6,65K $ 6,65K Dolaşım Arzı 997,29M 997,29M 997,29M Toplam Arz 997.288.814,536754 997.288.814,536754 997.288.814,536754

Şu anki Airi Virtual Companion piyasa değeri $ 6,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIRI arzı 997,29M olup, toplam arzı 997288814.536754. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,65K.