Bugünkü AISI SPACE Fiyatı

Bugünkü AISI SPACE (AISI) fiyatı $ 0,00024226 olup, son 24 saatte % 21,33 değişim gösterdi. Mevcut AISI / USD dönüşüm oranı AISI başına $ 0,00024226 şeklindedir.

AISI SPACE, şu anda piyasa değeri açısından $ 242.248 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M AISI şeklindedir. Son 24 saat içinde AISI, $ 0,00022197 (en düşük) ile $ 0,00030795 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00047171 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002886 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AISI, son bir saatte -%3,86 ve son 7 günde +%9,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AISI SPACE (AISI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 242,25K$ 242,25K $ 242,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 242,25K$ 242,25K $ 242,25K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.952.481,697612 999.952.481,697612 999.952.481,697612

