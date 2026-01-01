Bugünkü AiTradeusMaximus Fiyatı

Bugünkü AiTradeusMaximus (AIM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AIM / USD dönüşüm oranı AIM başına -- şeklindedir.

AiTradeusMaximus, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.987 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 700,00M AIM şeklindedir. Son 24 saat içinde AIM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIM, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AiTradeusMaximus (AIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,99K$ 25,99K $ 25,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,12K$ 37,12K $ 37,12K Dolaşım Arzı 700,00M 700,00M 700,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki AiTradeusMaximus piyasa değeri $ 25,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIM arzı 700,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,12K.