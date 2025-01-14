ALF Fiyatı (ALF)
Bugün için canlı ALF (ALF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 553.23K USD. ALF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ALF Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 35.56K USD
- Gün içindeki ALF fiyat değişimi -3.95%
- Dolaşımdaki arz: 100.00B USD.
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Gün içerisinde, ALF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ALF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ALF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ALF / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.95%
|30 Gün
|$ 0
|-44.89%
|60 Gün
|$ 0
|+16.44%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ALF fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
-3.95%
-46.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.
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