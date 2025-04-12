ALF TOKEN Fiyatı (ALF)
Bugün için canlı ALF TOKEN (ALF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.39M USD. ALF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ALF TOKEN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ALF TOKEN fiyat değişimi +10.01%
- Dolaşımdaki arz: 59.27T USD.
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Gün içerisinde, ALF TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ALF TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ALF TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ALF TOKEN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+10.01%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ALF TOKEN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.39%
+10.01%
-10.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact. At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes. Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.
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