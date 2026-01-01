Bugünkü All In Fiyatı

Bugünkü All In (ALLIN) fiyatı $ 0,03225082 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut ALLIN / USD dönüşüm oranı ALLIN başına $ 0,03225082 şeklindedir.

All In, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.717 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 921,44K ALLIN şeklindedir. Son 24 saat içinde ALLIN, $ 0,03203676 (en düşük) ile $ 0,03225082 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03181105 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALLIN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%8,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

All In (ALLIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,72K$ 29,72K $ 29,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,12K$ 32,12K $ 32,12K Dolaşım Arzı 921,44K 921,44K 921,44K Toplam Arz 995.994,0 995.994,0 995.994,0

Şu anki All In piyasa değeri $ 29,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ALLIN arzı 921,44K olup, toplam arzı 995994.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,12K.