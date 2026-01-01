Bugünkü AllDomains Name Service Fiyatı

Bugünkü AllDomains Name Service (ADNS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,14 değişim gösterdi. Mevcut ADNS / USD dönüşüm oranı ADNS başına -- şeklindedir.

AllDomains Name Service, şu anda piyasa değeri açısından $ 860.555 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00B ADNS şeklindedir. Son 24 saat içinde ADNS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADNS, son bir saatte +%0,11 ve son 7 günde -%4,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AllDomains Name Service (ADNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 860,56K$ 860,56K $ 860,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 860,56K$ 860,56K $ 860,56K Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 4.999.753.074,698705 4.999.753.074,698705 4.999.753.074,698705

