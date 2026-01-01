Bugünkü AllUnity EUR Fiyatı

Bugünkü AllUnity EUR (EURAU) fiyatı $ 1,17 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut EURAU / USD dönüşüm oranı EURAU başına $ 1,17 şeklindedir.

AllUnity EUR, şu anda piyasa değeri açısından $ 740.963 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 630,99K EURAU şeklindedir. Son 24 saat içinde EURAU, $ 1,17 (en düşük) ile $ 1,18 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,1 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EURAU, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AllUnity EUR (EURAU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 740,96K$ 740,96K $ 740,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 740,96K$ 740,96K $ 740,96K Dolaşım Arzı 630,99K 630,99K 630,99K Toplam Arz 630.993,33 630.993,33 630.993,33

Şu anki AllUnity EUR piyasa değeri $ 740,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EURAU arzı 630,99K olup, toplam arzı 630993.33. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 740,96K.