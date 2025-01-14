Alongside Crypto Market Index Logosu

Alongside Crypto Market Index Fiyatı (AMKT)

USD

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Canlı Fiyat Grafiği

$278.33
$278.33$278.33
+4.80%(1D)

Bugünkü Alongside Crypto Market Index (AMKT) Fiyatı

Bugün için canlı Alongside Crypto Market Index (AMKT) fiyatı, 278.29 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.46M USD. AMKT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alongside Crypto Market Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.33K USD
- Gün içindeki Alongside Crypto Market Index fiyat değişimi +4.63%
- Dolaşımdaki arz: 5.23K USD.

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USD Bazında Alongside Crypto Market Index (AMKT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ +12.31.
Son 30 gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ +7.3907145040.
Son 60 gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ +103.6058920630.
Son 90 gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +12.31+4.63%
30 Gün$ +7.3907145040+2.66%
60 Gün$ +103.6058920630+37.23%
90 Gün$ 0--

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Fiyat Analizi

En güncel Alongside Crypto Market Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 249.46
$ 249.46$ 249.46

$ 279.53
$ 279.53$ 279.53

$ 324.69
$ 324.69$ 324.69

-0.13%

+4.63%

-5.98%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K

5.23K
5.23K 5.23K

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Nedir?

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

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Alongside Crypto Market Index (AMKT) Kaynağı

Resmi Websitesi

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AMKT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMKT / AUD
A$448.0469
1 AMKT / GBP
225.4149
1 AMKT / EUR
269.9413
1 AMKT / USD
$278.29
1 AMKT / MYR
RM1,255.0879
1 AMKT / TRY
9,873.7292
1 AMKT / JPY
¥43,755.5367
1 AMKT / RUB
28,591.5146
1 AMKT / INR
24,111.0456
1 AMKT / IDR
Rp4,562,130.4176
1 AMKT / PHP
16,327.2743
1 AMKT / EGP
￡E.14,053.645
1 AMKT / BRL
R$1,694.7861
1 AMKT / CAD
C$397.9547
1 AMKT / BDT
33,826.1495
1 AMKT / NGN
431,455.2502
1 AMKT / UAH
11,799.496
1 AMKT / VES
Bs14,749.37
1 AMKT / PKR
Rs77,559.423
1 AMKT / KZT
147,788.6874
1 AMKT / THB
฿9,642.7485
1 AMKT / TWD
NT$9,208.6161
1 AMKT / CHF
Fr253.2439
1 AMKT / HKD
HK$2,165.0962
1 AMKT / MAD
.د.م2,807.9461