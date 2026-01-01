Bugünkü Alpha Fiyatı

Bugünkü Alpha ($ALPHA) fiyatı $ 0,00249694 olup, son 24 saatte % 5,96 değişim gösterdi. Mevcut $ALPHA / USD dönüşüm oranı $ALPHA başına $ 0,00249694 şeklindedir.

Alpha, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.248.208 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 499,90M $ALPHA şeklindedir. Son 24 saat içinde $ALPHA, $ 0,00222706 (en düşük) ile $ 0,00249801 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00261493 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00054606 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $ALPHA, son bir saatte +%0,59 ve son 7 günde +%21,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Alpha ($ALPHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Dolaşım Arzı 499,90M 499,90M 499,90M Toplam Arz 999.900.000,0 999.900.000,0 999.900.000,0

Şu anki Alpha piyasa değeri $ 1,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $ALPHA arzı 499,90M olup, toplam arzı 999900000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,50M.