Bugünkü Alvey Chain Fiyatı

Bugünkü Alvey Chain (WALV) fiyatı $ 0,00006939 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut WALV / USD dönüşüm oranı WALV başına $ 0,00006939 şeklindedir.

Alvey Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.102,91 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 116,77M WALV şeklindedir. Son 24 saat içinde WALV, $ 0,00006939 (en düşük) ile $ 0,00006949 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,18533 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005537 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WALV, son bir saatte -- ve son 7 günde +%19,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Alvey Chain (WALV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,10K$ 8,10K $ 8,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,57K$ 10,57K $ 10,57K Dolaşım Arzı 116,77M 116,77M 116,77M Toplam Arz 152.312.732,0 152.312.732,0 152.312.732,0

Şu anki Alvey Chain piyasa değeri $ 8,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WALV arzı 116,77M olup, toplam arzı 152312732.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,57K.