Amino AI Fiyatı (AMAI)
Bugün için canlı Amino AI (AMAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 62.03K USD. AMAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Amino AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 183.82K USD
- Gün içindeki Amino AI fiyat değişimi -54.04%
- Dolaşımdaki arz: 996.09M USD.
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Gün içerisinde, Amino AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Amino AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Amino AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Amino AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-54.04%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Amino AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-10.45%
-54.04%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.
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