Amnis Staked Aptos Coin Fiyatı (STAPT)
Bugün için canlı Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) fiyatı, 9.78 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STAPT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Amnis Staked Aptos Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 181.94K USD
- Gün içindeki Amnis Staked Aptos Coin fiyat değişimi +6.51%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.597929.
Son 30 gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.4007384340.
Son 60 gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ -2.8435418460.
Son 90 gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ -1.249661111550144.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.597929
|+6.51%
|30 Gün
|$ -0.4007384340
|-4.09%
|60 Gün
|$ -2.8435418460
|-29.07%
|90 Gün
|$ -1.249661111550144
|-11.33%
En güncel Amnis Staked Aptos Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.95%
+6.51%
-1.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
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|1 STAPT / AUD
A$15.5502
|1 STAPT / GBP
￡7.9218
|1 STAPT / EUR
€9.3888
|1 STAPT / USD
$9.78
|1 STAPT / MYR
RM43.4232
|1 STAPT / TRY
₺348.5592
|1 STAPT / JPY
¥1,524.702
|1 STAPT / RUB
₽973.11
|1 STAPT / INR
₹846.459
|1 STAPT / IDR
Rp160,327.8432
|1 STAPT / PHP
₱572.8146
|1 STAPT / EGP
￡E.491.8362
|1 STAPT / BRL
R$58.8756
|1 STAPT / CAD
C$13.9854
|1 STAPT / BDT
৳1,184.2602
|1 STAPT / NGN
₦15,162.7164
|1 STAPT / UAH
₴412.0314
|1 STAPT / VES
Bs537.9
|1 STAPT / PKR
Rs2,712.0918
|1 STAPT / KZT
₸5,096.358
|1 STAPT / THB
฿331.542
|1 STAPT / TWD
NT$320.4906
|1 STAPT / CHF
Fr8.802
|1 STAPT / HKD
HK$76.0884
|1 STAPT / MAD
.د.م97.6044