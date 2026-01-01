Bugünkü Pumpfun Pepe Fiyatı

Bugünkü Pumpfun Pepe (PFP) fiyatı $ 0,001684 olup, son 24 saatte % 18,34 değişim gösterdi. Mevcut PFP / USD dönüşüm oranı PFP başına $ 0,001684 şeklindedir.

Pumpfun Pepe, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PFP şeklindedir. Son 24 saat içinde PFP, $ 0,001346 (en düşük) ile $ 0,001808 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PFP, son bir saatte -%2,66 ve son 7 günde +%16,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,85K seviyesine ulaştı.

Pumpfun Pepe (PFP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,85K$ 55,85K $ 55,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Pumpfun Pepe piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,85K. Dolaşımdaki PFP arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.