AMPLY Fiyatı (AMPLY)
Bugün için canlı AMPLY (AMPLY) fiyatı, 0.01543695 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 55.74K USD. AMPLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AMPLY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.03K USD
- Gün içindeki AMPLY fiyat değişimi +8.11%
- Dolaşımdaki arz: 3.61M USD.
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Gün içerisinde, AMPLY / USD fiyat değişimi, $ +0.00115753.
Son 30 gün içerisinde, AMPLY / USD fiyat değişimi, $ -0.0053464008.
Son 60 gün içerisinde, AMPLY / USD fiyat değişimi, $ -0.0117453269.
Son 90 gün içerisinde, AMPLY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00115753
|+8.11%
|30 Gün
|$ -0.0053464008
|-34.63%
|60 Gün
|$ -0.0117453269
|-76.08%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AMPLY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
+8.11%
-24.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
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R$0.0946285035
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C$0.0220748385
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Bs0.81815835
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Rs4.302277965
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Fr0.0140476245
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HK$0.120099471
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