ANDY70B Fiyatı (ANDY70B)
Bugün için canlı ANDY70B (ANDY70B) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 360.19K USD. ANDY70B / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ANDY70B Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ANDY70B fiyat değişimi +586.87%
- Dolaşımdaki arz: 965.38M USD.
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Gün içerisinde, ANDY70B / USD fiyat değişimi, $ +0.00031939.
Son 30 gün içerisinde, ANDY70B / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ANDY70B / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ANDY70B / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00031939
|+586.87%
|30 Gün
|$ 0
|+508.09%
|60 Gün
|$ 0
|+139.50%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ANDY70B fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.24%
+586.87%
+524.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.
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