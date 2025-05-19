Anita AI Fiyatı (ANITA)
Bugün için canlı Anita AI (ANITA) fiyatı, 0,00820864 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. ANITA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anita AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Anita AI fiyat değişimi -%17,61
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Anita AI / USD fiyat değişimi, $ -0,001755308750072289.
Son 30 gün içerisinde, Anita AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Anita AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Anita AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001755308750072289
|-%17,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Anita AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,40
-%17,61
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Anita AI is the world’s first AI crypto influencer, created to bring transparency, education, and community-driven value to the Web3 space. She began as a social voice powered by AI, offering real-time insights and engagement across platforms like X and Telegram. Built by a Dubai-based company with a full AI and Web3 dev team, Anita has since evolved into a serious AI-native project building real-world utility. The $ANITA token powers this ecosystem, giving holders access to AI tools, participation in governance, and future staking opportunities. Revenue from Anita’s various products — including influencer activity, AI agents in real estate, and marketing tools — is used to support token buybacks and ecosystem growth. At its core, Anita AI bridges the gap between AI technology and crypto utility, with a community-first approach. The long-term goal is to build a network of AI agents that help users and businesses automate, scale, and interact across digital and real-world environments — all while being powered and rewarded through $ANITA.
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|1 ANITA / USD
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