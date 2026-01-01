Bugünkü Anthropic PreStocks Fiyatı

Bugünkü Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) fiyatı $ 314,61 olup, son 24 saatte % 3,75 değişim gösterdi. Mevcut ANTHROPIC / USD dönüşüm oranı ANTHROPIC başına $ 314,61 şeklindedir.

Anthropic PreStocks, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.566.917 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,98K ANTHROPIC şeklindedir. Son 24 saat içinde ANTHROPIC, $ 314,64 (en düşük) ile $ 328,43 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 328,43 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 124,62 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANTHROPIC, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%5,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,57M$ 1,57M $ 1,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,57M$ 1,57M $ 1,57M Dolaşım Arzı 4,98K 4,98K 4,98K Toplam Arz 4.979,965430827 4.979,965430827 4.979,965430827

Şu anki Anthropic PreStocks piyasa değeri $ 1,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANTHROPIC arzı 4,98K olup, toplam arzı 4979.965430827. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,57M.