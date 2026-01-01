Bugünkü Anvil Fiyatı

Bugünkü Anvil (ANVL) fiyatı $ 0,0009773 olup, son 24 saatte % 1,75 değişim gösterdi. Mevcut ANVL / USD dönüşüm oranı ANVL başına $ 0,0009773 şeklindedir.

Anvil, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.443.787 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 80,26B ANVL şeklindedir. Son 24 saat içinde ANVL, $ 0,00096708 (en düşük) ile $ 0,00105896 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00929021 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002512 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANVL, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%133,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Anvil (ANVL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,44M$ 78,44M $ 78,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 97,74M$ 97,74M $ 97,74M Dolaşım Arzı 80,26B 80,26B 80,26B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

