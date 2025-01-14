Anzen Finance Fiyatı (ANZ)
Bugün için canlı Anzen Finance (ANZ) fiyatı, 0.00807076 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.87M USD. ANZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anzen Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 355.54K USD
- Gün içindeki Anzen Finance fiyat değişimi +3.14%
- Dolaşımdaki arz: 851.13M USD.
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Gün içerisinde, Anzen Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0002455.
Son 30 gün içerisinde, Anzen Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0014130367.
Son 60 gün içerisinde, Anzen Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Anzen Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0002455
|+3.14%
|30 Gün
|$ -0.0014130367
|-17.50%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Anzen Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.73%
+3.14%
-39.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Anzen is the creator of USDz, a stablecoin backed by a diversified RWA portfolio, allowing users to mitigate volatility and earn rewards through all market cycles. Anzen's USDz products are currently listed and being actively used throughout Defi. https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-usdz https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-staked-usdz Staked USDz earns uncorrelated (no crypto exposure), non-cyclical yields from senior positions in middle market credit. Anzen is able to source oversubscribed deals with market-leading risk adjusted returns by leveraging a deep network of relationships built from the founding team’s 10+ yr of experience as capital allocators and asset managers. Anzen is backed by Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital, Infinity Ventures, and several other leading VCs and angels.
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