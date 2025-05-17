ApeScreener Fiyatı (APES)
Bugün için canlı ApeScreener (APES) fiyatı, 0,04300171 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4,30M USD. APES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ApeScreener Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ApeScreener fiyat değişimi +%1,08
- Dolaşımdaki arz: 100,00M USD.
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Gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ +0,0004575.
Son 30 gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ +0,0433846402.
Son 60 gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ +0,0370023823.
Son 90 gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ +0,00769683565425343.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0004575
|+%1,08
|30 Gün
|$ +0,0433846402
|+%100,89
|60 Gün
|$ +0,0370023823
|+%86,05
|90 Gün
|$ +0,00769683565425343
|+%21,80
En güncel ApeScreener fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,44
+%1,08
+%9,06
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: - Poor risk management - Emotional trading - Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: - Identifying the best trades for you - Controlling risks effectively - Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: - Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets. - Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time. - Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.
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