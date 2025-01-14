April Fiyatı (APRIL)
Bugün için canlı April (APRIL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 43.44K USD. APRIL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
April Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.61K USD
- Gün içindeki April fiyat değişimi +3.50%
- Dolaşımdaki arz: 106.62M USD.
MEXC'deki APRIL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, APRIL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, April / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, April / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, April / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, April / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.50%
|30 Gün
|$ 0
|-21.86%
|60 Gün
|$ 0
|-36.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel April fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.38%
+3.50%
-11.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 APRIL / AUD
A$--
|1 APRIL / GBP
￡--
|1 APRIL / EUR
€--
|1 APRIL / USD
$--
|1 APRIL / MYR
RM--
|1 APRIL / TRY
₺--
|1 APRIL / JPY
¥--
|1 APRIL / RUB
₽--
|1 APRIL / INR
₹--
|1 APRIL / IDR
Rp--
|1 APRIL / PHP
₱--
|1 APRIL / EGP
￡E.--
|1 APRIL / BRL
R$--
|1 APRIL / CAD
C$--
|1 APRIL / BDT
৳--
|1 APRIL / NGN
₦--
|1 APRIL / UAH
₴--
|1 APRIL / VES
Bs--
|1 APRIL / PKR
Rs--
|1 APRIL / KZT
₸--
|1 APRIL / THB
฿--
|1 APRIL / TWD
NT$--
|1 APRIL / CHF
Fr--
|1 APRIL / HKD
HK$--
|1 APRIL / MAD
.د.م--