Bugünkü APX Fiyatı

Bugünkü APX (APX) fiyatı $ 0,242903 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut APX / USD dönüşüm oranı APX başına $ 0,242903 şeklindedir.

APX, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.090.287 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 37,47M APX şeklindedir. Son 24 saat içinde APX, $ 0,241148 (en düşük) ile $ 0,244915 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,42 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007159 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APX, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde -%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

APX (APX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,09M$ 9,09M $ 9,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 964,31M$ 964,31M $ 964,31M Dolaşım Arzı 37,47M 37,47M 37,47M Toplam Arz 3.975.255.603,427746 3.975.255.603,427746 3.975.255.603,427746

Şu anki APX piyasa değeri $ 9,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 37,47M olup, toplam arzı 3975255603.427746. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 964,31M.