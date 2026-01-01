Bugünkü AQC Fiyatı

Bugünkü AQC (AQC) fiyatı $ 0,00053394 olup, son 24 saatte % 1,38 değişim gösterdi. Mevcut AQC / USD dönüşüm oranı AQC başına $ 0,00053394 şeklindedir.

AQC, şu anda piyasa değeri açısından $ 507.318 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 950,23M AQC şeklindedir. Son 24 saat içinde AQC, $ 0,00050295 (en düşük) ile $ 0,00055001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00223188 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00049553 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AQC, son bir saatte -%1,15 ve son 7 günde -%44,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AQC (AQC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 507,32K$ 507,32K $ 507,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 525,62K$ 525,62K $ 525,62K Dolaşım Arzı 950,23M 950,23M 950,23M Toplam Arz 984.506.852,175165 984.506.852,175165 984.506.852,175165

