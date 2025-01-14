Aquari Fiyatı (AQUARI)
Bugün için canlı Aquari (AQUARI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AQUARI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aquari Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.95K USD
- Gün içindeki Aquari fiyat değişimi -0.80%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Aquari / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aquari / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aquari / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aquari / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.80%
|30 Gün
|$ 0
|-22.29%
|60 Gün
|$ 0
|+121.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aquari fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.92%
-0.80%
-10.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aquari is a gamified gig-economy consumer app democratizing the value captured by impact labor traditionally monopolized by NGOs & Non-Profits. The current model for paying non-profit workers & contributors is unfairly distributed and insufficiently transparent. Aquari is inspired by giving real financial empowerment and leverage to ground-zero non-profit environmental workers through the use of utility, proof-of-physical-work NFTs. The Aquari community envisions a future in which the major environmental non-profits today evolve into publicly traded companies on-chain driven by market forces instead of philanthropy. A world where those who provide capital or human capital to deliver impact can finally capture the financial value they helped to create. A true merging of the existing non-profit sector with the rest of the market economy so that the proper incentives may finally align.
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