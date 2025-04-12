Araracoin Fiyatı (ARARA)
Bugün için canlı Araracoin (ARARA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.20M USD. ARARA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Araracoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Araracoin fiyat değişimi +10.63%
- Dolaşımdaki arz: 36.25B USD.
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Gün içerisinde, Araracoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Araracoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Araracoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Araracoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+10.63%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Araracoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.73%
+10.63%
+19.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.
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