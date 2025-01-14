ArbiDoge Fiyatı (ADOGE)
Bugün için canlı ArbiDoge (ADOGE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 894.22K USD. ADOGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ArbiDoge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.52K USD
- Gün içindeki ArbiDoge fiyat değişimi -5.48%
- Dolaşımdaki arz: 8.00T USD.
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Gün içerisinde, ArbiDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ArbiDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ArbiDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ArbiDoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.48%
|30 Gün
|$ 0
|-48.64%
|60 Gün
|$ 0
|-59.83%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ArbiDoge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.34%
-5.48%
-33.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.
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