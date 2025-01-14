ArbiPad Fiyatı (ARBI)
Bugün için canlı ArbiPad (ARBI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 288.74K USD. ARBI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ArbiPad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 639.50 USD
- Gün içindeki ArbiPad fiyat değişimi +1.12%
- Dolaşımdaki arz: 5.46B USD.
MEXC'deki ARBI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ARBI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.12%
|30 Gün
|$ 0
|-9.23%
|60 Gün
|$ 0
|-17.32%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ArbiPad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.75%
+1.12%
-9.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ARBI / AUD
A$--
|1 ARBI / GBP
￡--
|1 ARBI / EUR
€--
|1 ARBI / USD
$--
|1 ARBI / MYR
RM--
|1 ARBI / TRY
₺--
|1 ARBI / JPY
¥--
|1 ARBI / RUB
₽--
|1 ARBI / INR
₹--
|1 ARBI / IDR
Rp--
|1 ARBI / PHP
₱--
|1 ARBI / EGP
￡E.--
|1 ARBI / BRL
R$--
|1 ARBI / CAD
C$--
|1 ARBI / BDT
৳--
|1 ARBI / NGN
₦--
|1 ARBI / UAH
₴--
|1 ARBI / VES
Bs--
|1 ARBI / PKR
Rs--
|1 ARBI / KZT
₸--
|1 ARBI / THB
฿--
|1 ARBI / TWD
NT$--
|1 ARBI / CHF
Fr--
|1 ARBI / HKD
HK$--
|1 ARBI / MAD
.د.م--