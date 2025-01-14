Arcas Fiyatı (ARCAS)
Bugün için canlı Arcas (ARCAS) fiyatı, 0.071748 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.14M USD. ARCAS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Arcas Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 324.72 USD
- Gün içindeki Arcas fiyat değişimi -2.18%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Arcas / USD fiyat değişimi, $ -0.00160098024850957.
Son 30 gün içerisinde, Arcas / USD fiyat değişimi, $ -0.0132533981.
Son 60 gün içerisinde, Arcas / USD fiyat değişimi, $ +0.0056117626.
Son 90 gün içerisinde, Arcas / USD fiyat değişimi, $ +0.01310482372270755.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00160098024850957
|-2.18%
|30 Gün
|$ -0.0132533981
|-18.47%
|60 Gün
|$ +0.0056117626
|+7.82%
|90 Gün
|$ +0.01310482372270755
|+22.35%
En güncel Arcas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.07%
-2.18%
-8.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Block Ape Scissors is a Blockchain Game Studio & Service Provider. Our goal is to develop tools to simply and easily unlock the value of Web3, Metaverse and Blockchain gaming for Brands, Projects and Game Studios. With carefully crafted product and service innovations, BAS aims to remove the barriers to these exciting technologies and accelerate mass adoption of Blockchain gaming, Metaverse and Web3. By solving trusted expertise, data & user experience challenges, BAS will enable swift development of scalable market leading solutions with comprehensive tools, analytics and features. Within our player-centric ecosystem, Block Ape Scissors’ innovative Open Asset Gaming framework will incorporate augmentable NFT avatars, items and power-ups focussed on audience growth and retention, within a constantly evolving meta of competitive - and most importantly - fun-to-play PVP games. Ultimately the BAS NFT Ecosystem has been designed to provide a fun, sustainable and diverse gameverse for players.
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|1 ARCAS / AUD
A$0.11623176
|1 ARCAS / GBP
￡0.05883336
|1 ARCAS / EUR
€0.06959556
|1 ARCAS / USD
$0.071748
|1 ARCAS / MYR
RM0.322866
|1 ARCAS / TRY
₺2.54561904
|1 ARCAS / JPY
¥11.30174496
|1 ARCAS / RUB
₽7.372107
|1 ARCAS / INR
₹6.21624672
|1 ARCAS / IDR
Rp1,176.19653312
|1 ARCAS / PHP
₱4.20730272
|1 ARCAS / EGP
￡E.3.62399148
|1 ARCAS / BRL
R$0.43694532
|1 ARCAS / CAD
C$0.10259964
|1 ARCAS / BDT
৳8.7209694
|1 ARCAS / NGN
₦111.23666424
|1 ARCAS / UAH
₴3.0421152
|1 ARCAS / VES
Bs3.802644
|1 ARCAS / PKR
Rs19.9961676
|1 ARCAS / KZT
₸38.10249288
|1 ARCAS / THB
฿2.49037308
|1 ARCAS / TWD
NT$2.37270636
|1 ARCAS / CHF
Fr0.06529068
|1 ARCAS / HKD
HK$0.55819944
|1 ARCAS / MAD
.د.م0.72178488