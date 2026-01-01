Bugünkü ArchAI Fiyatı

Bugünkü ArchAI (ARCHAI) fiyatı $ 0,00190158 olup, son 24 saatte % 1,75 değişim gösterdi. Mevcut ARCHAI / USD dönüşüm oranı ARCHAI başına $ 0,00190158 şeklindedir.

ArchAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 738.660 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 388,45M ARCHAI şeklindedir. Son 24 saat içinde ARCHAI, $ 0,0018976 (en düşük) ile $ 0,00194375 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00836712 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00107335 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARCHAI, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%15,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ArchAI (ARCHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 738,66K$ 738,66K $ 738,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M Dolaşım Arzı 388,45M 388,45M 388,45M Toplam Arz 822.688.389,0 822.688.389,0 822.688.389,0

Şu anki ArchAI piyasa değeri $ 738,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARCHAI arzı 388,45M olup, toplam arzı 822688389.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,56M.