AS Roma Fan Token Logosu

AS Roma Fan Token Fiyatı (ASR)

USD

AS Roma Fan Token (ASR) Canlı Fiyat Grafiği

$1.84
$1.84$1.84
-4.30%(1D)

Bugünkü AS Roma Fan Token (ASR) Fiyatı

Bugün için canlı AS Roma Fan Token (ASR) fiyatı, 1.84 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.98M USD. ASR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AS Roma Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.95M USD
- Gün içindeki AS Roma Fan Token fiyat değişimi -4.35%
- Dolaşımdaki arz: 6.51M USD.

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USD Bazında AS Roma Fan Token (ASR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.083655651451354.
Son 30 gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.3968316960.
Son 60 gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2413441520.
Son 90 gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.440269798856492.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.083655651451354-4.35%
30 Gün$ -0.3968316960-21.56%
60 Gün$ -0.2413441520-13.11%
90 Gün$ -0.440269798856492-19.30%

AS Roma Fan Token (ASR) Fiyat Analizi

En güncel AS Roma Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

+1.00%

-4.35%

-11.63%

AS Roma Fan Token (ASR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

6.51M
6.51M 6.51M

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AS Roma Fan Token (ASR) Kaynağı

Resmi Websitesi

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ASR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASR / AUD
A$2.9808
1 ASR / GBP
1.5088
1 ASR / EUR
1.7848
1 ASR / USD
$1.84
1 ASR / MYR
RM8.28
1 ASR / TRY
65.2832
1 ASR / JPY
¥289.8368
1 ASR / RUB
189.06
1 ASR / INR
159.4176
1 ASR / IDR
Rp30,163.9296
1 ASR / PHP
107.8976
1 ASR / EGP
￡E.92.9384
1 ASR / BRL
R$11.2056
1 ASR / CAD
C$2.6312
1 ASR / BDT
223.652
1 ASR / NGN
2,852.6992
1 ASR / UAH
78.016
1 ASR / VES
Bs97.52
1 ASR / PKR
Rs512.808
1 ASR / KZT
977.1504
1 ASR / THB
฿63.8664
1 ASR / TWD
NT$60.8488
1 ASR / CHF
Fr1.6744
1 ASR / HKD
HK$14.3152
1 ASR / MAD
.د.م18.5104