Asia Coin Fiyatı (ASIA)
Bugün için canlı Asia Coin (ASIA) fiyatı, 0.085872 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.29M USD. ASIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Asia Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.66K USD
- Gün içindeki Asia Coin fiyat değişimi -0.47%
- Dolaşımdaki arz: 50.00M USD.
MEXC'deki ASIA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ASIA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.00040603597844204.
Son 30 gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0237603358.
Son 60 gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0183866636.
Son 90 gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00040603597844204
|-0.47%
|30 Gün
|$ -0.0237603358
|-27.66%
|60 Gün
|$ -0.0183866636
|-21.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Asia Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
-0.47%
-13.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ASIA / AUD
A$0.13825392
|1 ASIA / GBP
￡0.06955632
|1 ASIA / EUR
€0.08329584
|1 ASIA / USD
$0.085872
|1 ASIA / MYR
RM0.38728272
|1 ASIA / TRY
₺3.04673856
|1 ASIA / JPY
¥13.5076656
|1 ASIA / RUB
₽8.823348
|1 ASIA / INR
₹7.43995008
|1 ASIA / IDR
Rp1,407.73747968
|1 ASIA / PHP
₱5.03811024
|1 ASIA / EGP
￡E.4.336536
|1 ASIA / BRL
R$0.52296048
|1 ASIA / CAD
C$0.12279696
|1 ASIA / BDT
৳10.4377416
|1 ASIA / NGN
₦133.13423136
|1 ASIA / UAH
₴3.6409728
|1 ASIA / VES
Bs4.551216
|1 ASIA / PKR
Rs23.9325264
|1 ASIA / KZT
₸45.60318432
|1 ASIA / THB
฿2.9754648
|1 ASIA / TWD
NT$2.84150448
|1 ASIA / CHF
Fr0.07814352
|1 ASIA / HKD
HK$0.66808416
|1 ASIA / MAD
.د.م0.86644848