Bugünkü Assteroid Fiyatı

Bugünkü Assteroid (ASSTEROID) fiyatı $ 0,00051141 olup, son 24 saatte % 8,97 değişim gösterdi. Mevcut ASSTEROID / USD dönüşüm oranı ASSTEROID başına $ 0,00051141 şeklindedir.

Assteroid, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.141 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M ASSTEROID şeklindedir. Son 24 saat içinde ASSTEROID, $ 0,00046926 (en düşük) ile $ 0,00051141 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00437272 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00030029 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASSTEROID, son bir saatte +%2,06 ve son 7 günde -%8,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Assteroid (ASSTEROID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,14K$ 51,14K $ 51,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,14K$ 51,14K $ 51,14K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Assteroid piyasa değeri $ 51,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASSTEROID arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,14K.