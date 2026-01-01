Bugünkü aster dog Fiyatı

Bugünkü aster dog (ADOG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,65 değişim gösterdi. Mevcut ADOG / USD dönüşüm oranı ADOG başına -- şeklindedir.

aster dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 65.834 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ADOG şeklindedir. Son 24 saat içinde ADOG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00372484 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADOG, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde -%20,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aster dog (ADOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,83K$ 65,83K $ 65,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,83K$ 65,83K $ 65,83K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki aster dog piyasa değeri $ 65,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ADOG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,83K.