Aster Staked USDF Fiyatı (ASUSDF)
Bugün için canlı Aster Staked USDF (ASUSDF) fiyatı, 1.012 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 29.14M USD. ASUSDF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aster Staked USDF Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Aster Staked USDF fiyat değişimi +0.04%
- Dolaşımdaki arz: 28.81M USD.
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Gün içerisinde, Aster Staked USDF / USD fiyat değişimi, $ +0.00040519.
Son 30 gün içerisinde, Aster Staked USDF / USD fiyat değişimi, $ -0.0000030360.
Son 60 gün içerisinde, Aster Staked USDF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aster Staked USDF / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00040519
|+0.04%
|30 Gün
|$ -0.0000030360
|-0.00%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aster Staked USDF fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+0.04%
+0.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.
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|1 ASUSDF / VND
₫25,948.692
|1 ASUSDF / AUD
A$1.58884
|1 ASUSDF / GBP
￡0.759
|1 ASUSDF / EUR
€0.88044
|1 ASUSDF / USD
$1.012
|1 ASUSDF / MYR
RM4.46292
|1 ASUSDF / TRY
₺38.6078
|1 ASUSDF / JPY
¥144.08856
|1 ASUSDF / RUB
₽83.996
|1 ASUSDF / INR
₹86.6272
|1 ASUSDF / IDR
Rp16,866.65992
|1 ASUSDF / KRW
₩1,437.4954
|1 ASUSDF / PHP
₱57.2792
|1 ASUSDF / EGP
￡E.51.7132
|1 ASUSDF / BRL
R$5.93032
|1 ASUSDF / CAD
C$1.39656
|1 ASUSDF / BDT
৳122.86692
|1 ASUSDF / NGN
₦1,624.39156
|1 ASUSDF / UAH
₴41.77536
|1 ASUSDF / VES
Bs71.852
|1 ASUSDF / PKR
Rs283.62312
|1 ASUSDF / KZT
₸524.07432
|1 ASUSDF / THB
฿33.53768
|1 ASUSDF / TWD
NT$32.79892
|1 ASUSDF / AED
د.إ3.71404
|1 ASUSDF / CHF
Fr0.81972
|1 ASUSDF / HKD
HK$7.85312
|1 ASUSDF / MAD
.د.م9.38124
|1 ASUSDF / MXN
$20.17928